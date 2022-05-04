Виновница массовой аварии в Тобольске пришла в ГИБДД с повинной

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель, совершивший массовое ДТП в Тобольске вечером 2 апреля, установлен, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 45-летняя жительница города сама обратилась в ГИБДД.

Авария произошла на ул. Аптекарской, где автомобиль Hyundai въехал в стоящие Daewoo, Ravon и две "Лады". Пострадавших нет. Водитель скрылся, но на месте происшествия остался номер иномарки.

Выяснилось, что 44-летний владелец Hyundai лишен прав за пьяное вождение. Однако в день ДТП за рулем был не он. В ГИБДД обратилась его супруга. Она сообщила, что муж находится на вахте, а за рулем была она.

По ее словам, она отвлеклась на звонок. Испугавшись, женщина уехала с места происшествия. Она оставила машину в нескольких километрах от места аварии, а сама доехала домой на такси. Утром же пришла в дежурную группу ГИБДД.

Ранее водитель не привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. За оставление места ДТП суд лишил тоболячку права управления транспортом сроком на один год.