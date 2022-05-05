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Организаторов "Битвы на Туре" в Тюмени отметили в минспорте РФ

Спорт, 16:33 05 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Слаженную работу организаторов тюменского фестиваля "Битва на Туре" отметили в министерстве спорта РФ. Благодарственные письма получили руководитель Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Также в министерстве отметили директора департамента по физической культуры области Евгения Хромина, руководителя регионального агентства туризма и продвижения Дмитрия Пухова и руководителей организаций-партнеров события.

Отметим, что фестиваль "Битва на Туре" уже стал визитной карточкой Тюменской области. В 2022 году соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр получили международный статус. Для спортсменов построили десятиметровую стартовую конструкцию, для создания локации были применены сложные инженерные решения, собрано 100 тонн металлоконструкций, завезено около 1 тыс. куб. м снега.

В "Битве" на набережной у моста Влюбленных в Тюмени участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро. Абсолютным победителем стал спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт.

Напомним также, что тюменский проект вошел в программу развития индустрии уличной культуры и спорта России.

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# Битва на Туре , Министерство спорта РФ

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