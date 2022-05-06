Бесправник, устроивший ДТП, заплатит 300 тысяч рублей пострадавшей мотоциклистке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Виновника ДТП, в котором серьезно пострадала мотоциклистка, суд на год ограничил в свободе и взыскал с него в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, 15 сентября 2021 года молодой человек без водительского удостоверения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по ул. Герцена в направлении Оржоникидзе.

При повороте налево для въезда на дорогу, ведущую к дому № 86а ул. Герцена, он не пропустил мотоцикл Suzuki.

Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В течение года осужденный обязан раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Ему также нельзя выезжать за пределы Тюмени и менять место жительства.