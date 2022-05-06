Из-за долга в 150 тысяч рублей тюменка не смогла улететь в Бишкек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неоплаченный транспортный налог и кредит на 150 тыс. рублей помешал тюменке улететь в Бишкек, сообщает региональное управление ФССП.

Женщина 1982 года рождения с двойным гражданством Российской Федерации и Республики Кыргызстан обратилась в службу судебных приставов. Сотрудники погранслужбы не впустили ее в самолет. Женщина планировала прилететь на свадьбу к сестре, но покинуть Тюмень у нее не получилось. Пограничники напомнили ей о имеющихся долгах. Женщине пришлось вернуться в город, чтобы погасить долг и получить постановление, разрешающее вылет за границу.

Должница объяснила, что раньше долги списывались с карты автоматически. Но из-за пустого счета судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на выезд за пределы РФ.