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С начала года в Тюменской области произошло 14 ДТП с участием велосипедистов

Общество, 17:48 07 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов произошло в Тюменской области в 2022 году. Ранены 14 человек, в том числе четверо детей, сообщает областная Госавтоинспекция.

Специалисты отмечают, что основными нарушениями велосипедистов являются проезд пешеходных переходов, не спешившись, и нарушение правил проезда перекрестков.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу. Наказывают, как правило, велосипедистов в районах перекрестков, где они проезжают "зебру", либо пересекают перекресток по диагонали. Штраф за нарушение правил дорожного движения составляет 800 рублей.

Госавтоинспекторы призывают взрослых показывать юным велосипедистам пример правильного и безопасного поведения на дорогах. Родителям рекомендуют выучить с детьми ПДД и объяснить, почему опасно выезжать на велосипеде из-за припаркованного транспорта, проезжать места пересечений тротуара и выезда из двора.

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# велосипедисты , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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