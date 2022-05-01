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О регистрации дачной недвижимости расскажут тюменцам специалисты Росреестра

Общество, 10:28 10 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все о регистрации "дачной" недвижимости расскажут специалисты тюменского Росреестра и филиала Кадастровой палаты 11 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить ответы на интересующие вопросы жители региона смогут с 10 до 17 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12). Консультирование пройдет в рамках ежегодной специализированной выставки "Малоэтажное домостроение", "Дача. Сад. Огород".

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках "дачной амнистии".

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# дачная амнистия , недвижимость , Росреестр

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