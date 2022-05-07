Со слезами на глазах: тюменцы спели военные песни вместе с "Хором Турецкого"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт в честь предстоящего Дня Победы провели музыкальные группы "Хор Турецкого" и SOPRANO на площади 400-летия Тюмени 7 мая. По данным неофициальных источников, послушать песни Победы пришли более 40 тысяч горожан и гостей города.

"Тюменцы, вы заметили, что сегодня никакого солнца по прогнозу не обещали? Мы, "Хор Турецкого", приносим солнце в ваш город! Спасибо, что пришли и поете вместе с нами", - поблагодарил зрителей со сцены народный артист России Михаил Турецкий.

В программе звучала музыка, объединившая пять поколений. Это песни военных лет от всеми любимой "Катюши" и "Смуглянки" до легендарного "Дня Победы". Композициям, слова которых знакомы многим, зрители дружно подпевали. Огромное количество эмоций подарила людям патриотическая песня "Священная война", написанная в первые годы Великой Отечественной войны.

"Хорошо помню те голодные времена, когда мы с сестрами по очереди в одних галошах ходили в школу. В остальное время помогали маме по хозяйству. Отца уже забрали на войну. Наверно, для меня такие патриотические концерты – это дань памяти и уважения всем погибшим в Великой Отечественной войне и, в частности, моему отцу. Я никогда не могу сдержать слез на подобных песнях", - рассказала Людмила Барашникова.

Поделилась своими впечатлениями о концерте и тюменка Галина Буркова. Она рассказала, что на "Хор Турецкого" впервые попала в 2019 году. Тогда Тюменская область отмечала свое 75-летие.

"Мы с мужем хотели просто послушать их песни, а в какой-то момент зарядились той энергией, которая шла со сцены от артистов. Нам понравился тембр их голоса, песни, в целом подача. В какой-то момент вместе с толпой начали подпевать. Это было здорово, поэтому в этот раз сомнений в том, идти или нет, не было. Тем более после пандемии, да и в такое непростое время, хочется единения", - добавила тюменка.

А для некоторых пришедших творчество "Хора Турецкого" и арт-группы SOPRANO стало настоящим открытием.

"Я слышала их ранее в социальных сетях, знала, что они довольно часто приезжают к нам регион, но как-то в живую прийти на концерт не получалось. Зря! Мне понравилось не только, как они поют, но и их общение с народом", - поделилась Татьяна Смирнина.

Проект "Песни Победы" – это уникальный музыкальный марафон известного российского коллектива "Хор Турецкого" и арт-группы SOPRANO. Его цель – сохранить память о подвигах предков и не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

Виктория Макарова