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Виртуальную "Стену памяти" создали в Тобольском районе

Общество, 19:07 07 мая 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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Виртуальную "Стену памяти" создала администрация Тобольского района в социальных сетях. На ней изображены портреты земляков – героев Великой Отечественной войны, сообщает местная администрация.

Ко Дню Победы жители сел и деревень прислали 94 фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и ковали Победу в трудовом тылу.

Посмотреть виртуальную "Стену Памяти" можно в группах администрации Тобольского района в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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# День Победы , Стена памяти , Тобольский район

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