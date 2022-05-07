Виртуальную "Стену памяти" создали в Тобольском районе
| Фото: администрация Тобольского района
Далее в сюжете Со слезами на глазах: тюменцы спели военные песни вместе с «Хором Турецкого»
Виртуальную "Стену памяти" создала администрация Тобольского района в социальных сетях. На ней изображены портреты земляков – героев Великой Отечественной войны, сообщает местная администрация.
Ко Дню Победы жители сел и деревень прислали 94 фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и ковали Победу в трудовом тылу.
Посмотреть виртуальную "Стену Памяти" можно в группах администрации Тобольского района в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".