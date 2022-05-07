Тоболяки посвятили спортивные соревнования Дню Победы

| фото из Telegram-канала Максима Афанасьева | фото из Telegram-канала Максима Афанасьева

Спортивный праздник "Вперёд к победе!" стартовал в Тобольске на стадионе "Тобол" 7 мая.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев, мероприятие объединило местных спортсменов и физкультурников. Своим участием в соревнованиях они поздравили ветеранов с наступающим праздником - Днем Победы.

"Тоболяки не просто бережно хранят память о доблести своих родственников, которые 77 лет назад подарили нам мирное небо, но и доказывают, что наследники поколения достойны победителей", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Он добавил, что в ходе праздника на стадионе "Тобол" проходят турниры по футболу, мини-футболу, волейболу, стритболу, городкам, скандинавской ходьбе, воркауту, лыжероллерам и бегу.

Любовь Голышева