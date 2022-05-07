В Тюмени стартовала акция "Нам дороги эти позабыть нельзя!"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Традиционная акция "Нам дороги эти позабыть нельзя!" стартовала в Тюмени 7 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На площади у дворца культуры "Железнодорожник" состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто во время войны работал на железной дороге, управлял тепловозами, восстанавливал пути, круглосуточно трудился в тылу, делая все для Победы.

После возложения цветов у монумента прошла торжественная церемония передачи вымпела "Города трудовой доблести и славы" участникам акции и автопробега - почетному караулу детского морского центра "Алый парус".

Позже митинг прошел в сквере Тружеников тыла. Представители Юнармии несли почетный караул у монумента и рассказали собравшимся о героическом трудовом подвиге наших земляков, снабжавших фронт боеприпасами, техникой, обмундированием и продовольствием.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В 15 часов автоколонна, организованная детско-юношеским центром "Град", пребудет в сквер "Комсомольский", где состоится праздничная концертная программа. Здесь же будут работать различные интерактивные площадки.