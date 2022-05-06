Сделать брошь Победы и спеть песню о Родине предлагают тюменским школьникам

| Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Поучаствовать в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, предлагают школьникам Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь регионального отделения Российского движения школьников Софья Песенникова, для ребят организовали акции "Песни Победы", "Секретные материалы", "Окна Победы", "Знак удачи", а также мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая.

"Скоро во всех уголках нашей страны вновь зазвучат песни военных лет, у мемориалов появятся свежие красные гвоздики, а у каждого на груди, поближе к сердцу, засверкает георгиевская лента. Девятое мая — один из самых важных и веселых, но в то же время, скорбных праздников, и готовиться к нему нужно соответственно. Именно поэтому мы предлагаем поучаствовать в тематических акциях РДШ", - сказала она.

Чтобы присоединиться к акции "Песни Победы", нужно выучить и исполнить любимые песни военных лет, записать их на видео и опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегами #РДШ, #КлассикаПобеды, #ПесниПобеды2022.

Акция "Секретный документ" представляет собой интерактивную онлайн викторину. От участников требуется ответить на вопросы и выполнить задания, которые публикуются ежедневно в группе военно-патриотического направления РДШ ВКонтакте. Десять самых активных ребят получат призы.

"Участникам акции "Знак удачи" мы предлагаем изготовить своими руками из дерева памятные талисманы - значки, подвески, брелоки. Также можно украсить и расписать заготовки с помощью декоративных материалов. Фото- или видеоотчет необходимо разместить на личной странице ВКонтакте с хештегами #РДШ и #ЗнакУдачи",- рассказала Софья Песенникова.

Ежегодно юные тюменцы вместе с родителями и педагогами присоединяются и к акции "Окна Победы". Они украшают окна своих домов, квартир, классов и школ праздничными поздравлениями с Днем Победы. Фото или видео с изображениями окон нужно также разместить ВКонтакте с хештегами #РДШ, #ОкнаПобеды2022, #ДеньПобеды.

Кроме того, для желающих организаторы создали мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая. Обучающий видеоурок опубликован на главной странице РДШ во ВКонтакте.

Любовь Голышева