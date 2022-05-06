В отдаленных микрорайонах Тобольска проходят концертные программы ко Дню Победы

| Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте

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Праздничные программы с полевой кухней организуют творческие объединения Тобольска в отдаленных районах города в рамках проекта "Музыка Победы" с 5 по 7 мая.

Концерт с играми для детей, который завершится танцами, проведет Дом культуры "Водник" в микрорайоне Иртышский 6 мая в 17 часов. Гостей праздника угостят солдатской кашей. Аналогичная программа прошла в микрорайоне Менделеево 5 мая.

В микрорайоне Сумкино ДК "Водник" организует концерт с игровой программой и полевой кухней 7 мая в 12 часов. 6 мая жители микрорайона провели шествие, которое завершилось митингом возле обелиска "Героям войны". В нем приняли участие глава Тобольска Максим Афанасьев, участница Великой Отечественной войны Августа Петровна Антипина, Совет ветеранов, работники судоремонтного завода, студенты Тобольского многопрофильного техникума и школьники. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В микрорайоне Левобережье в рамках проекта "Музыка Победы" программа начнется 7 мая в 13 часов. В концерте "Песни военных лет" примут участие творческие коллективы Центра искусств и культуры Тобольске — хор "Русская песня", ансамбль "Славяне", дуэт "Румяницы" и солистка Светлана Таланцева. Для гостей мероприятия развернут полевую кухню, а для детей проведут программу "Игры старого двора", где предложат попробовать себя в дворовых играх, в которые играли наши бабушки и дедушки. Завершат мероприятие танцы на площадке, где можно будет станцевать вальс Победы.