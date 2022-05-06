Горожан с рассказами о героях ждет "Тюменское время" в День Победы

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Далее в сюжете Сделать брошь Победы и спеть песню о Родине предлагают тюменским школьникам

Акцию "Я горжусь!" проведет в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Тюменское время".

В эфире областного канала каждый тюменец сможет рассказать историю о своём родственнике - фронтовике-участнике сражений или труженике тыла.

Мобильная телестудия будет на работать 9 мая на площади Памяти рядом с Вечным огнем с 11 до 13 часов. Жителей и гостей города ждут с портретами отцов, дедов и прадедов, наградами и фронтовыми письмами.