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Горожан с рассказами о героях ждет "Тюменское время" в День Победы

Общество, 18:19 06 мая 2022

Тюменское время | Фото: Тюменское время

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Акцию "Я горжусь!" проведет в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Тюменское время".

В эфире областного канала каждый тюменец сможет рассказать историю о своём родственнике - фронтовике-участнике сражений или труженике тыла.

Мобильная телестудия будет на работать 9 мая на площади Памяти рядом с Вечным огнем с 11 до 13 часов. Жителей и гостей города ждут с портретами отцов, дедов и прадедов, наградами и фронтовыми письмами.

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# День Победы , телевидение , Тюменское время

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