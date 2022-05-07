Тюменцы могут поучаствовать в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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Принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн могут жители Тюменской области. Регистрация на мероприятие завершается 7 мая, напоминает информационный центр регионального правительства.

Пройти регистрацию можно на сайте www.moypolk.ru. Личные кабинеты участников онлайн-шествия 2021 года сохранены. Чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете.

Кроме того, в 2022 году появилась возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же данными, как герой пользователя, и оправки им сообщения.

Также можно добавить истории о своих героях, которые каждый сможет прочитать во время трансляции, "кликнув" на портрет. Карточка ветерана будет подсвечиваться цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю.

До 9 мая работает круглосуточный телефон горячей линии 8-800-20-1945-0.