  • 7 мая 20227.05.2022суббота
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут поучаствовать в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Общество, 11:54 07 мая 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Далее в сюжете В Тюмени стартовала акция «Нам дороги эти позабыть нельзя!»

Принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн могут жители Тюменской области. Регистрация на мероприятие завершается 7 мая, напоминает информационный центр регионального правительства.

Пройти регистрацию можно на сайте www.moypolk.ru. Личные кабинеты участников онлайн-шествия 2021 года сохранены. Чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете.

Кроме того, в 2022 году появилась возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же данными, как герой пользователя, и оправки им сообщения.

Также можно добавить истории о своих героях, которые каждый сможет прочитать во время трансляции, "кликнув" на портрет. Карточка ветерана будет подсвечиваться цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю.

До 9 мая работает круглосуточный телефон горячей линии 8-800-20-1945-0.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Бессмертный полк , День Победы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 07.05.2022Холодник, сбитень и бульба: в Ишиме завершился месяц белорусской культуры
14:39 07.05.2022Тюменским дачникам советуют начинать высаживать рассаду в конце мая 
14:02 07.05.2022У 40 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки
13:34 07.05.2022В Тюмени стартовала акция "Нам дороги эти позабыть нельзя!"