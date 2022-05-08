Фильмы "Летят журавли" и "Иваново детство" покажут в "Конторе пароходства" в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Показ фильмов "Летят журавли" Михаила Калатозова и "Иваново детство" Андрея Тарковского пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 9 Мая с 18 до 22 часов.

"В 1958 году кинолента "Летят журавли" стала победителем Каннского кинофестиваля. А фильм "Иваново детство" впервые получил Гран-при Венецианского фестиваля в 1962 году", — рассказали в пресс-службе мультицентра. Фильмы горожане смогут посмотреть в большом зале.

С 13 до 21 часов на веранде молодежного пространства работает выставка работ Асии Утяшевой. Она представит серию из шести абстрактных работ круглой формы. Тема — "Порталы. Взгляд оттуда". С 19 часов до 20 часов 30 минут пройдет перформанс Никиты Герасимова.

Лекция "Великая Отечественная война и живопись" состоится в большом зале с 15 до 17 часов. Слушатели узнают, как художники приближали Победу и какую эволюцию прошла военная тема в сороковые годы. Перед посетителями выступит сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения Елена Рындина.

С 19 часов до 20 часов 30 минут на веранде мультицентра выступят тюменские музыканты. Они исполнят авторские песни.

Инна Пахомова