Тюменцы почтили память воинов, отдавших жизнь за Великую Победу

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Массовые торжественные церемонии возложения цветов к памятникам павшим на фронтах Великой Отечественной войны прошли в Тюмени впервые после пандемии.

Губернатор Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади. Торжественные церемонии с участием главы региона состоялись также на мемориальном комплексе на пощади Памяти, в сквере Якова Неумоева и у памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Вместе с главой региона память павших за Победу почтили минутой молчания представители ветеранских организаций региона, депутаты Тюменской областной думы, руководители правоохранительных органов, участники движения "Юнрамия", воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов.

Отдавая воинские почести павшим воинам, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища прошли перед мемориалами торжественным маршем.

Евгений Бабенкое