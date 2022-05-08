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Тюменцы почтили память воинов, отдавших жизнь за Великую Победу

Губернатор, 14:17 08 мая 2022

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

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Массовые торжественные церемонии возложения цветов к памятникам павшим на фронтах Великой Отечественной войны прошли в Тюмени впервые после пандемии.

Губернатор Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади. Торжественные церемонии с участием главы региона состоялись также на мемориальном комплексе на пощади Памяти, в сквере Якова Неумоева и у памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Вместе с главой региона память павших за Победу почтили минутой молчания представители ветеранских организаций региона, депутаты Тюменской областной думы, руководители правоохранительных органов, участники движения "Юнрамия", воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов.

Отдавая воинские почести павшим воинам, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища прошли перед мемориалами торжественным маршем.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенкое

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# Александр Моор , возложение цветов , День Победы

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