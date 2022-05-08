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Плац-парад курсантов ТВВИКУ у "Технопарка" 9 Мая переносится с 14 на 12 часов

Общество, 14:57 08 мая 2022

t-l.ru

Плац-парад курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на площади у "Технопарка" 9 мая переносится с 14 на 12 часов. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Второй плац-парад на площади 400-летия Тюмени состоится в 15 часов, как и было запланировано.

Плац-парад - это демонстрация строевых приемов в движении с оружием под музыку военного оркестра. Проведение плац-парадов - давняя традиция Русской армии.

Евгений Бабенкое

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