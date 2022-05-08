Александр Моор поздравил с Днём Победы ветерана войны Николая Викторовича Иванцова

Фото из личного телеграм-канала Александра Моора Фото из личного телеграм-канала Александра Моора

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Губернатор Тюменской области лично поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Николая Викторовича Иванцова. Об этом глава региона рассказал в своем личном телеграм-канале.

Фото из личного телеграм-канала Александра Моора Фото из личного телеграм-канала Александра Моора

Николая Ивановича призвали в ряды Красной Армии в феврале 1943 года. Связист Иванцов бил врага на втором Белорусском фронте. Освобождал города Смоленск, Орша, Витебск, Истербург, Кенигсберг.

"Николай Викторович рассказал, как в ночь на 9 мая 1945 года восстанавливал телефонную связь и как узнал долгожданную новость о Победе. После окончания войны он продолжил службу, демобилизовался только в 1948 году", - написал глава региона.

Фото из личного телеграм-канала Александра Моора Фото из личного телеграм-канала Александра Моора

Всю жизнь Николай Викторович прожил в поселке Павлоградка в Омской области. Работал трактористом и сушильным мастером. В 2010 году переехал к дочери в Тюмень. У него двое внуков и трое правнуков.

"Сейчас ветерану уже 96 лет, но несмотря на преклонный возраст он бодр и полон энергии", - поделился впечатлениями от встречи Александр Моор.

Фото из личного телеграм-канала Александра Моора Фото из личного телеграм-канала Александра Моора

Евгений Бабенкое