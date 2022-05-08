Тюменские "моржи" провели заплыв в честь Дня Победы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото:

Юбилейный десятый заплыв в честь праздника Победы провели тюменские "моржи". В рамках акции "Доплыть до Победы" команды из 5 человек преодолели дистанцию в 5 км по Туре.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, на набережной около мультицентра "Контора пароходства" прошли соревновательные заплывы на короткую дистанцию 50 метров и физкультурный заплыв в рамках акции "Бессмертный полк", рассказал директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Активное участие в заплывах приняли курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. По словам тренера команды ТВВИКУ по офицерскому троеборью Андрея Жужгова, зимнее плавание с каждым годом становится в училище все популярнее.

Евгений Бабенкое