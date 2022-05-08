  • 8 мая 20228.05.2022воскресенье
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские "моржи" провели заплыв в честь Дня Победы

Спорт, 16:27 08 мая 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото:

Юбилейный десятый заплыв в честь праздника Победы провели тюменские "моржи". В рамках акции "Доплыть до Победы" команды из 5 человек преодолели дистанцию в 5 км по Туре.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, на набережной около мультицентра "Контора пароходства" прошли соревновательные заплывы на короткую дистанцию 50 метров и физкультурный заплыв в рамках акции "Бессмертный полк", рассказал директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Активное участие в заплывах приняли курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. По словам тренера команды ТВВИКУ по офицерскому троеборью Андрея Жужгова, зимнее плавание с каждым годом становится в училище все популярнее.

Евгений Бабенкое

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , зимнее плавание , ТВВИКУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 08.05.2022Тюменские "моржи" провели заплыв в честь Дня Победы
17:36 06.05.2022Тобольские волейболистки лидируют в межрегиональном турнире ко Дню Победы
13:01 06.05.2022Тюменские футболисты обыграли омский "Иртыш" в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России
11:30 06.05.202223 команды сразятся в турнире по мини-футболу "Кубок дружбы народов" в Тюмени