Александр Моор призвал тюменцев принять участие в шествии "Бессмертного полка"

Фото из личного телеграм-канала Александра Моора Фото из личного телеграм-канала Александра Моора

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Принять участие в шествии "Бессмертного полка" 9 Мая призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Завтра мы с вами вновь, после двухлетнего перерыва, сможем выйти на улицы городов и сел, чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка". Я пройду в колонне с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова. Призываю всех жителей региона принять участие во Всероссийской акции", - написал глава региона в своем личном телеграм-канале.

Шагая с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, мы отдадим дань памяти великому поколению победителей, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенкое