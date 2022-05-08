Тюменские ветераны могут бесплатно пользоваться услугами такси

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные поездки на такси доступны ветеранам из Тюмени с 6 мая.

Для заказа бесплатного такси необходимо предоставить номер телефона ветерана в Пенсионный фонд России. За номером будет закреплен тариф "Ветеран". Заказать такси сможет ветеран, его представитель или родственник через соцработника. Работник социальной службы создаст заявку с маршрутом следования такси, после чего на номер ветерана придет сообщение со временем подачи и госномером автомобиля.

Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также военнослужащие последнего военного призыва и лица, работавшие на ПВО в годы войны. Цель поездки не важна. Ветерана могут сопровождать родственники.

Всего сервис поможет 26 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны со всей России бесплатно передвигаться на такси.

С 6 мая воспользоваться услугами такси могут ветераны Великой Отечественной войны из 42 регионов России. К 10 июня возможность появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны.

Программа бесплатных поездок была запущена по инициативе организационного комитета "Наша Победа" Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками. Она будет действовать до конца 2022 года. Просубсидированы поездки до 3 тысяч рублей на человека.