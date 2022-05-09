День Победы в Великой Отечественной войне отмечают в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 752 человека мобилизовано за годы Великой Отечественной войны из Тюмени. Из них погибли в боях 3 тыс. 269, пропали без вести – 2 тыс. 232, умерли от ран в госпиталях – 562, погибли в плену – 23 военнослужащих.

22 июня 1941 года в 14 часов местного времени тюменцы услышали по радио о нападении Германии. На бывшей Базарной площади (ныне Центральной) состоялся митинг. На нем присутствовало 20 тыс. человек – две трети всего населения города. На следующий день в газетах появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации. В военкоматы пришли тысячи добровольцев. За первый день войны в Тюмени было подано около 500 заявлений с просьбой отправить на фронт.

В Тюмени формировались: 6-я истребительная противотанковая бригада, 65-ая стрелковая дивизия (переименована в 102-ую гвардейскую); 368-ая стрелковая дивизия (краснознаменская, она же печенгская); 364-ая стрелковая дивизия (тосненская) обескровлена под Старой Руссой 229-ая стрелковая дивизия; 7-ая противотанковая дивизия (позже 9 бригада).

После окончания войны с фронта в город вернулись 5 тыс. 523 человека. 13 участникам войны присвоено высокое звание Героя Советского Союза:

командир стрелкового батальона капитан Иван Безносков;

механик-водитель танка Т-34 сержант Виктор Бугаев;

командир батареи самоходных орудий капитан Леонид Васильев;

летчик разведывательной авиации старший лейтенант Борис Опрокиднев;

командир артиллерийской батареи капитан Виктор Худяков;

гвардии капитан Иван Беспалов;

подполковник Василий Болотов;

капитан Василий Давыдов;

пулеметчик Николай Лапердин;

гвардии старший сержант Василий Левушкин;

гвардии старший лейтенант Николай Кузнецов;

партизанка Марите Мельникайте.

Кавалерами Орденов Славы трех степеней стали:

гвардии рядовой Василий Казанцев;

гвардии младший сержант Борис Таныгин;

старшина Иван Чистяков;

гвардии ефрейтор Хабибулла Якин.

Свыше 50 тысяч наших земляков отдали свою жизнь при защите Родины, каждый десятый из них пал в Сталинградской битве. Более 70 тысяч человек отмечены боевыми медалями и орденами за ратные подвиги, 90 из них – Герои Советского Союза.