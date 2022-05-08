Голышмановская больница получила пять новых автомашин

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пять автомобилей LADA Niva Travel получила областная больница №11 в пос. Голышманово в рамках реализации региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Машины повышенной проходимости, способные преодолевать бездорожье, уже направлены для работы в амбулатории и ФАПы.

По одному внедорожнику получили медики поликлиники в селе Юргинском, Ражевской и Вагайской амбулаторий. По одной машине отправились на ФАПы в деревню Боровлянка и в село Малоскаредное.

На приобретение санитарного транспорта было выделено более 4,5 миллионов рублей из регионального бюджета.

"Поступление новых автомобилей позволит медикам повысить мобильность и увеличит доступность медицинской помощи для жителей сел и деревень. Своевременный выезд медицинского работника, оказание квалифицированной помощи на дому играет колоссальную роль в лечении", – отметил главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.

До конца года больница получит еще 15 единиц автотранспорта.

Евгений Бабенкое