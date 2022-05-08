Новый социально-благотворительный магазин открылся в Тюмени

Фото со страницы магазина "Лафф-ка" в соцсети Фото со страницы магазина "Лафф-ка" в соцсети

Новый социально-благотворительный магазин "Лафф-ка" недавно открылся в Тюмени на улице Интернациональной, 140.

"Система работы проста: тюменцы отдают в дар ненужные вещи, а сотрудники секонд-хенда сортируют их, направляя в дальнейшем на продажу, переработку или в собственную мастерскую", - рассказала руководитель проекта Екатерина Дубровина.

Вся одежда, представленная в магазине – в отличном состоянии. Здесь можно найти как недорогие вещи базового гардероба, так и одежду премиальных европейских брендов с большим дисконтом, сообщает Megatyumen.ru.

Многодетные семьи, малоимущие, люди с инвалидностью, пенсионеры раз в три месяца они получают сертификаты из расчета "500 рублей на члена семьи", и на эту сумму выбирают вещи в зале. В общей сложности вещевую помощь получают около 3 тыс. человек.

Еще одна линия поддержки открыта сейчас для жителей Донбасса и Украины. Все, у кого есть украинский паспорт, могут получить сертификат на 10 тыс. рублей на одного члена семьи.