"Мастерская сказок" открылась в тюменском музее "Дом Машарова"

Фото со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети Фото со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети

Презентация масштабного проекта "Мастерская сказок", созданного общественной организацией "Гильдия мастеров", прошла в в музее "Дом Машарова" в Тюмени в рамках открытия четвертого ремесленного сезона.

В ходе реализации проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, тюменские семьи, используя различные ремесленные техники, создадут арт-объекты на сказочные темы.

В планах - композиция по произведению Ивана Ермакова "Голубая стрекоза", образы из сказки в стихах "Конек-Горбунок" Петра Ершова, композиции из сказки "Белоснежка и семь гномов", арт-объект по сказке Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева", рассказала изданию "Тюменская область сегодня" сотрудница музея Наталья Бунакова.

В рамках открытия нового ремесленного сезона тюменцы также побывали на интерактивно-выставочной площадке. Там прошла ярмарка, работали мастер-классы, выступили танцевальные и вокальные коллективы.