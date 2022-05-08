  • 8 мая 20228.05.2022воскресенье
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Мастерская сказок" открылась в тюменском музее "Дом Машарова"

Общество, 19:47 08 мая 2022

Фото со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети

Презентация масштабного проекта "Мастерская сказок", созданного общественной организацией "Гильдия мастеров", прошла в в музее "Дом Машарова" в Тюмени в рамках открытия четвертого ремесленного сезона.

В ходе реализации проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, тюменские семьи, используя различные ремесленные техники, создадут арт-объекты на сказочные темы.

В планах - композиция по произведению Ивана Ермакова "Голубая стрекоза", образы из сказки в стихах "Конек-Горбунок" Петра Ершова, композиции из сказки "Белоснежка и семь гномов", арт-объект по сказке Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева", рассказала изданию "Тюменская область сегодня" сотрудница музея Наталья Бунакова.

В рамках открытия нового ремесленного сезона тюменцы также побывали на интерактивно-выставочной площадке. Там прошла ярмарка, работали мастер-классы, выступили танцевальные и вокальные коллективы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 08.05.2022Выставка "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" привлекла внимание туристов
19:47 08.05.2022"Мастерская сказок" открылась в тюменском музее "Дом Машарова"
18:36 08.05.2022Безработным выпускникам тюменских вузов, техникумов и колледжей помогают временно трудоустроиться
18:33 08.05.2022В Тюменской области привлечены к ответственности 60 нарушителей противопожарного режима в лесах