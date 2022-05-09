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Автоинспекторы усилят меры безопасности во время ремонта федеральных трасс

Общество, 19:58 09 мая 2022

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки на федеральных трассах, где ведутся дорожные работы, возьмут под особый контроль сотрудники ГИБДД Тюменской области. Автоинспекторы проверят наличие необходимых знаков и ограничителей, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время реконструкция и ремонт дорог идет на трех федеральных трассах: Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и Екатеринбург-Тюмень. У основных мест реконструкции введено либо реверсивное движение, регулируемое светофорами, либо поэтапное снижение скоростного режима.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать особую осторожность, не игнорировать дорожные знаки, строго соблюдать скоростной режим.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность

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