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Запад должен прекратить вмешиваться в дела России, считает Олеся Чемакина

Общество, 08:56 09 мая 2022

t-l.ru

Проведение военной спецоперации по денацификации Украины - правильное решение президента России Владимира Путина. Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии"старший воспитатель Коркинского детского сада Буньковской средней школы Олеся Чемакина.

"Я - за Путина, и считаю, что все делается правильно. Иначе нельзя. Конечно, очень жаль, что гибнут наши молодые парни. Но надеюсь, что спецоперация завершится нашей победой. Луганская и Донецкая народные республики будут свободны, а бандеровцев, которых не добили наши деды, на Украине не останется", - сказала она.

По мнению Олеси Чемакиной, Запад должен прекратить вмешиваться в дела России и ситуацию на Украине.

"В нашем детском саду проводится много мероприятий, посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. На музыкальных занятиях мы поем патриотические песни. Рассказываем ребятам, как тяжело было нашим прадедам победить фашизм. Очень хочется, чтобы наши воспитанники росли счастливыми, жили под мирным небом и не знали войны", - подчеркнула она.

Евгений Бабенкое

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