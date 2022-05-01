Ялуторовские врачи впервые провели эндоскопическое удаление селезенки

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Удаление селезенки эндоскопическим методом впервые провели врачи областной больницы №23 в Ялуторовске. Малотравматичная операция длилась два с половиной часа, сообщает пресс-служба учреждения.

Для подготовки к проведению операции приобрели все необходимые инструменты и оборудование. Все прошло без осложнений и с минимальными рисками. В послеоперационный период пациент пять дней находился под наблюдением в стационаре, а сейчас отлично себя чувствует.

По словам специалистов, малоинвазивное хирургическое вмешательство показано при различных заболеваниях и травмах, требует точности выполнения и профессионализма в действиях специалистов. Удаление селезенки эндоскопическим методом довольно сложная операция, для проведения которой необходимы передовое современное оборудование и высококвалифицированные кадры.

Добавим, в 2021 году врачи областной больницы №23 провели около 300 эндоскопических операций на органах брюшной полости и грудной клетке.