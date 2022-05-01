  • 10 мая 202210.05.2022вторник
  • USD67,3843
    EUR71,0963
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные жители Омутинского района научились рисовать шоколадом

Общество, 20:42 10 мая 2022

Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Рисовать шоколадом научили ребят психологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подростки узнали историю известного лакомства и познакомились с необычным видом творчества. По мнению юных участников, мастер-класс оказался простым, в нем не обязательно быть художником, главное - хорошее настроение и отличная команда.

"Занять подростков интересным делом и при этом научить общаться со сверстниками и взрослыми — важная задача социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Тюменской области. Именно здесь ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают первую помощь и поддержку", - отметили в департаменте социального развития региона.

Мастер-класс прошел в рамках проекта "Территория спорта" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Омутинский район , подростки , социальная реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 10.05.2022Юные жители Омутинского района научились рисовать шоколадом
18:00 10.05.202211 мая - события дня
17:42 10.05.2022О малоэтажном строительстве и ландшафтном дизайне узнают тюменцы на выставке
14:36 10.05.2022Индекс клиентоцентричности определят в Тобольском центре занятости населения