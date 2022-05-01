Юные жители Омутинского района научились рисовать шоколадом

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Рисовать шоколадом научили ребят психологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подростки узнали историю известного лакомства и познакомились с необычным видом творчества. По мнению юных участников, мастер-класс оказался простым, в нем не обязательно быть художником, главное - хорошее настроение и отличная команда.

"Занять подростков интересным делом и при этом научить общаться со сверстниками и взрослыми — важная задача социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Тюменской области. Именно здесь ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают первую помощь и поддержку", - отметили в департаменте социального развития региона.

Мастер-класс прошел в рамках проекта "Территория спорта" при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина.