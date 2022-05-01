Десять лесных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десять лесных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

Десять лесных пожаров на площади 289,9 га ликвидировали в Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего по данным на 10 мая, в регионе зарегистрировано восемь новых лесных пожаров. В настоящее время действующими остаются три лесных пожара, два из них локализовано. Специалисты напоминают, что общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

10 мая на всей территории Тюменской области установлен третий (средний) класс пожарной опасности. По погодным условиям 11 и 12 мая также прогнозируется третий класс пожарной опасности.

Напомним, в Тюменской области до 26 мая действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям нельзя проводить пожароопасные работы.

О нарушениях в лесу жители Тюменской области могут сообщить с помощью мобильного приложения "Берегите лес", по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25 и департамента лесного комплекса Тюменской области 8 (3452) 42-76-34.