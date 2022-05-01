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Всероссийские соревнования по лапте среди студентов впервые пройдут в Тюмени

Спорт, 15:41 10 мая 2022

www.lapta.ru | Фото: www.lapta.ru

Всероссийские соревнования по лапте среди студентов состоятся в Тюмени с 11 по 14 мая. Состязания пройдут на двух площадках – в СК "Строймаш" и СК "Партиком", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За победу будут бороться 12 команд из Приморского края, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Омской, Челябинской, Оренбургской и Тюменской областей. В состав сборной Тюменской области вошли 11 юношей и 10 девушек из Тюмени, Тюменского и Упоровского районов. Все являются кандидатами в мастера спорта.

Состав всех команд – сильный, отмечают организаторы. В турнире участвуют заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, президент общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации Федерации русской лапты России Сергей Фокин, пятеро судей Всероссийской категории, трое мастеров спорта России – представители Омской области, 42 кандидата в мастера спорта России, 35 спортсменов, имеющих первый спортивный разряд.

Лапта является уникальным средством физического воспитания студентов, поскольку наряду с развитием физических кондиций и техники позволяет формировать свойства и качества высоконравственной личности с традиционной системой гражданско-патриотических ценностей.

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