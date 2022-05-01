Ипотечные кредиты на сумму 55 млрд рублей получили жители Тюменской области в I квартале 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям тюменского региона предоставили почти 17 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 55 млрд рублей в I квартале 2022 года, сообщает Банк России.

Средняя сумма кредита на покупку жилья увеличилась за год на 15% и в марте составила 2,9 млн рублей в Тюменской области. По данным ДОМ.РФ, из общей суммы выданных кредитов 13 млрд 400 млн рублей жители региона получили по льготным госпрограммам под низкий процент.

"Льготная ипотека останется главным фактором поддержки рынка кредитования в ближайшее время, теперь ее можно сочетать с банковскими кредитными программами. С 1 мая увеличен максимальный размер льготной ипотеки на новостройки, в нашем регионе – до 15 миллионов рублей, при этом 6 миллионов можно оформить по льготной ставке до 9% годовых, а остальную сумму – по условиям, предложенным банком", – сообщила руководитель отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Несмотря на изменение денежно-кредитных условий, средняя ставка по ипотеке в регионе выросла незначительно: в марте она составила 7,5% годовых, в целом по России – 8%. Это объясняется тем, что в марте большая часть кредитов оформлялась по ранее одобренным заявкам.

Добавим, в Тюменской области действует несколько государственных программ для приобретения жилья в кредит: льготная ипотека на новостройки под 9% годовых; "Семейная ипотека" для семей с детьми по ставке до 6% годовых; "Сельская ипотека" для покупки жилья в сельской местности под 3% годовых; также программы для военнослужащих, поддержки молодых и многодетных семей. Они различаются условиями: ставками, размером первоначального взноса, максимальной суммой кредита, требованиями к составу семьи и др.