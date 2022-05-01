Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" покажет тюменский молодежный театр

| Фото: Молодежный театр "Май" | Фото: Молодежный театр "Май"

Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" начнется в тюменском молодежном театре "Май" 28 и 29 мая в 19 часов. Постановка состоит из 15 коротких этюдов и миниатюр-рассуждений на тему смерти и жизни, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель театра Мария Гущина.

"Мы не сразу определили, что это будет именно спектакль-променад, потому что изначально не было такой задачи. Поняли это в процессе. Как решили ставить? Нашли очень хороший, колкий, острый, наполненный огромным количеством чернейшего юмора, текст и поняли, что он нам подходит. Подобной современной литературы крайне мало и интересно с ней поработать, представить ее зрителю", — сказала Мария.

Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" создан по тексту художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова "Мой бластер разрядился", который Мария прочитала еще осенью 2020 года. Однако тогда премьеры не случилось — не получилось связаться с автором. В 2021 году команда вернулась к постановке, но получила отказ от одной из потенциальных локаций для спектакля, потому что "слишком жесткий текст".

"Весной уже этого года — жажда сделать премьеру. Я иду в Российское авторское общество, при мне сотрудник звонит Константину Юрьевичу, поговорив с ним, дает его номер мне. Мы с командой собираемся с силами, связываемся и получаем добро", — поделилась художественный руководитель театра.

По ее словам, это не сюжетный спектакль, а короткие миниатюры о смерти и жизни. Некоторые из них достаточно анекдотичные и абсурдные, а другие могут показаться жестокими или совсем аморальными. Тем не менее, цель постановки, отмечает девушка, заключается в том, чтобы посмотрев постановку, зритель начал больше ценить время своей жизни.

Сразу после окончания показа каждый сможет обсудить спектакль вместе с организаторами.

"Пока не знаем в каком формате проведем обсуждение. Еще над этим думаем. В целом, наверное, этот спектакль больше всех остальных требует обсуждения и разговора после увиденного. Надеемся, что наша сверхзадача будет выполнена и зрителям захочется жить, любить в полную силу", — подчеркнула Мария Гущина.

На один сеанс продается только 15 билетов, также есть ограничение по возрасту — постановка для зрителей старше 21 года. Билеты продаются по ссылке.

Виктория Макарова