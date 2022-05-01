Флигель дома Буркова в Тюмени восстановят волонтеры фестиваля "Том Сойер фест"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановлением флигеля дома Буркова (ул. Дзержинского, 32, стр. 1) в Тюмени займутся участники фестиваля исторической среды "Том Сойер фест". Новый сезон стартовал 15 мая.

"Этот год у нас особенный за счет того, что это пятый юбилейный сезон. Большие планы. Помимо того, что мы будем восстанавливать объект со всех сторон, также возьмем второй дом за сезон на улице Луначарского. Были разработаны варианты оформления дома на улице Дзержинского, за которые желающие могут проголосовать в соцсетях", – рассказала куратор фестиваля в Тюмени Мария Кощеева.

Руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артем Павлюченко сказал, что после восстановительных работ здание будет гармонировать с окружающей застройкой – рядом с памятниками культуры. При выборе цвета деревянного фасада решили ориентироваться на цвет наличников дома №28 на ули. Хохрякова.

"Все заметили, что мы начали реконструкцию улицы Дзержинского. Смотрим не только на то, как сделать ее пешеходной, но и как преобразовать объекты. Здесь много памятников, но это здание не является объектом культурного наследия. Мы вышли на Марию Кощееву, предложили участникам фестиваля "Том Сойер фест" дать зданию новую жизнь, колористически вписать его в улицу. Архитекторы управления градостроительного планировария предложили темный вариант. Понятно, что голубой цвет выбивается из общей стилистики улицы", – поделился Артем Павлюченко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На открытии сезона, которое состоялось рядом с объектом, волонтеры сняли голубую обшивку здания. По словам Марии Кощеевой, на работу уйдет месяц-полтора, так как дом небольшой, его состояние хорошее. До 1 июня добровольцы планируют снять облицовку, убрать старую краску. Затем в графике работ – грунтовка и покраска.

После восстановления здание продолжит функционировать в прежнем виде – там занимаются педагоги с детьми. Администрация Тюмени поможет заменить окна. Ворота и калитку в 2022 году восстановят сотрудники "В доме Буркова".

Стать волонтером может любой желающий. По опыту прошлых лет тюменцы приходили на объекты семьями. В Тюмени волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" восстановили уже три дома. С самого начала за все сезоны прошли более тысячи человек. У тюменского фестиваля есть сообщество во ВКонтакте.

Инна Пахомова