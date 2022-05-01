В Тюмени ищут стены для стрит-артов о выдающихся женщинах
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Стены для размещения стрит-артов о достижениях женщин в разных сферах ищут представители арт-группы KREATORZ в Тюмени. Ожидается, что новые арты появятся в городе до конца лета.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала продюсер арт-группы KREATORZ Камилла Генералова.
Десять отобранных художниц уже создали предварительные эскизы. Ранее был организован open-call, все желающие могли заполнить заявки на участие.
"Эскизы предварительные, потому что их немного откорректируют на реальной поверхности. Художницы представили символические достижения тюменок в спорте, танцах, науке, культуре, изобразительном искусстве, медицине и психологии. Всего будет десять работ", — говорит она.
Желающие предложить стены для реализации идей художниц могут написать в сообщения сообщества во ВКонтакте.
Напомним, в 2021 году на реализацию проекта "Знай наших" тюменкам Камилле Генераловой и Тале Горевой по итогам форума "Утро" выделили 180 тыс. рублей. Все краски и материалы художницам предоставлены в рамках реализации гранта.
Инна Пахомова