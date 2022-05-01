57 тысяч туристов посетили выставки и экскурсии в Тобольске в майские праздники

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Более 57,6 тыс. человек побывали на выставках и экскурсиях Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в майские праздники. Также туристы активно выбирали туристический комплекс "Абалак".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

Тематический парк "Тобол" посетило в два раза больше человек в майские праздники, чем в новогодние. Туристы приезжали из Омска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и других городов.

В майские выходные в гостинице "Георгиевская" загруженность доходила до 120–150 % за счет того, что в номерах проживало по несколько человек. "За все 12 лет работы гостиницы такого ажиотажного спроса еще не было, даже в традиционно загруженные новогодние праздники. Очень много отдыхающих приезжали семьями – с бабушками, дедушками, детьми", – сказала заместитель директора по сервису и проживанию гостиницы "Георгиевская" Елена Кугаевская. Она считает, что туристы выбрали Тобольск из-за богатого исторического наследия.

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Напомним, более 90 тыс. человек посетили Тюменскую область с 30 апреля по 10 мая. Турпоток в регион увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Познакомиться с достопримечательностями Тюмени и Тобольска приехали жители более 40 субъектов России и из Казахстана.

Добавим, одним из туристических направлений стал Ялуторовский острог.

С 1 по 8 мая были организованы туры "Горячий weekend" в Тюмени и "Кремлевские выходные" в Тобольске. Гости региона посещали туристические локации региона, фестивали, представления.

Юлия Карандашева