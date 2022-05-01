Предприятия Азербайджана войдут в состав Нефтегазового кластера Тюменской области

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Предприятия из Азербайджана могут стать участниками Нефтегазового кластера Тюменской области. К такому выводу пришли участники встречи с делегацией консульства Азербайджана.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем Telegram-канале 13 мая.

"У нас много перспективных направлений: нефтегазовое, нефтехимия и нефтесервис, туризм, включая медицинский, производство строительных материалов. Совместный товарооборот за год вырос в 3,3 раза. Пока он небольшой, в рублях составляет 158 миллионов. Из них 156 миллионов рублей — это тюменский экспорт. Предприятия поставляют в Азербайджан фанеру и лесоматериалы, аккумуляторы, импортируют продукты питания", - говорит Пантелеев.

В 2022 году при поддержке регионального правительства тюменские предприятия вышли на азербайджанский рынок. Специалисты департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, центра поддержки экспорта проделали большую работу по продвижению и сертификации известного у аграриев гуминового препарата "Росток". Его производством занимается резидент тюменского технопарка – научно-производственной центр "Эврика".

"Препарат разработан более 20 лет назад на кафедре нашего университета и доказал эффективность в России. При поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана проходят его испытания. Затем возможен выход на Турцию. Тюменский производитель увеличит сбыт своей продукции. Совместные предприятия в других сферах могут наладить поставки на Запад", - уверен заместитель главы региона.

Делегация консульства Азербайджана получила приглашение на Тюменский нефтегазовый форум, который пройдет в сентябре 2022 г.

Анжела Лебедева