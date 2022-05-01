Тюменские предприниматели организуют торговлю мороженым, напитками, сувенирами в Гилевской роще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюмени смогут реализовать прохладительные напитки, мороженое, хлебобулочные и кондитерские изделия, сувенирную продукцию на территории Гилевской рощи с начала лета. Асфальтобетонные площадки для объектов нестационарной торговли подготовлены в 2021 г., сообщает администрация города.

"Чтобы лесопарк стал ещё более удобным для прогулок и активного времяпрепровождения, мы запланировали установку нестационарных торговых объектов. В 2021 году для этих целей были обустроены специальные площадки. Сейчас они являются предметом аукциона для передачи предпринимателям для организации нестационарной торговли. В течение месяца все юридические процедуры должны быть завершены", - сказал директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.