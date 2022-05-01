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Исторический спектакль поставят в кинопарке "Тобол" в Тобольске ко дню рождения Петра I

Общество, 17:02 14 мая 2022

из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Исторический интерактивный спектакль с элементами вербатима поставят в тематическом парке "Тобол" в Тобольске в июне. Постановку хотят сделать ко дню рождения Петра Великого.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор АНО "Посад сибирских старожилов" Анастасия Романова.

Название иммерсионного спектакля пока держат в секрете, подробнее обещают рассказать позднее. Сейчас в тематическом парке идут съемки сказки "По щучьему велению".

"По этой причине тематический парк закрыт для посетителей. В свободные от съемок дни здесь по предварительным заявкам принимают туристические группы по 15 человек. Гостей катают на телегах, запряженных лошадьми. Посетители могут примерить костюмы героев фильма "Тобол", побить в барабаны из киноленты. На август запланирован еще один съемочный процесс - пока не могу раскрыть название проекта", — рассказала она.

Инна Пахомова

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# культура , спектакль , Тобольск

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