Магистранты ТИУ победили в международном конкурсе Global Student Challenge

| Фото: проект Global Student Challenge: gsc.ciob.org | Фото: проект Global Student Challenge: gsc.ciob.org

Первое место заняла команда магистрантов Just a team Тюменского индустриального университета в международном онлайн-конкурсе Global Student Challenge. Об этом сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Студенты стали лучшими из 38 команд, представляющими 17 стран мира. Они состязались в выполнении задач по управлению виртуальной компанией, включая все аспекты построения бизнеса: финансы, закупки, цепи поставок и продажи.

Участники тюменской команды Just a team Надежда Петрушина, Владислав Фатеев, Павел Тимошенко и Евгений Заремский в последнем раунде обошли своих ближайших конкурентов из Китая.

Напомним, Global Student Challenge — конкурс, организованный Университетом прикладных наук Виндесхайма из Нидерланд и компанией Inchainge. В нем команды лучших бизнес-школ и университетов со всего мира соревнуются друг с другом в прохождении логистической бизнес-симуляции Inchainge.