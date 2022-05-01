  • 16 мая 202216.05.2022понедельник
  • USD63,7799
    EUR65,7939
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Магистранты ТИУ победили в международном конкурсе Global Student Challenge

Общество, 08:31 16 мая 2022

проект Global Student Challenge: gsc.ciob.org | Фото: проект Global Student Challenge: gsc.ciob.org

Первое место заняла команда магистрантов Just a team Тюменского индустриального университета в международном онлайн-конкурсе Global Student Challenge. Об этом сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Студенты стали лучшими из 38 команд, представляющими 17 стран мира. Они состязались в выполнении задач по управлению виртуальной компанией, включая все аспекты построения бизнеса: финансы, закупки, цепи поставок и продажи.

Участники тюменской команды Just a team Надежда Петрушина, Владислав Фатеев, Павел Тимошенко и Евгений Заремский в последнем раунде обошли своих ближайших конкурентов из Китая.

Напомним, Global Student Challenge — конкурс, организованный Университетом прикладных наук Виндесхайма из Нидерланд и компанией Inchainge. В нем команды лучших бизнес-школ и университетов со всего мира соревнуются друг с другом в прохождении логистической бизнес-симуляции Inchainge.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , Победа , студенты , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:31 16.05.2022В Тюменской области за сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га
09:22 16.05.2022Все о буднях родителей расскажут спикеры форума "Подростки, родители, Rock’n’roll"
08:59 16.05.2022Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" покажет тюменский молодежный театр
08:43 16.05.2022Молодых тюменских поэтов приглашают на конкурс стихотворений