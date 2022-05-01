Все о буднях родителей расскажут спикеры форума "Подростки, родители, Rock’n’roll"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной эфир форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" пройдет в Тюмени 19 мая. С 18 до 20 часов ответы на волнующие вопросы родителей дадут специалисты в области психологии.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по связям с общественностью регионального центра "Семья" Мария Кузьмичева, тема предстоящего эфира - "Всё о буднях родителей".

"Ведущие спикеры расскажут о том, как сохранить здоровые отношения в семье, где родителям брать силы, если поведение детей становится невыносимым, как правильно проживать конфликты и компенсировать отсутствие папы в жизни ребенка. Родители смогут задать волнующие вопросы и получить ответы на них во время эфира", - рассказала она.

С родителями пообщаются перинатальный психолог Наталия Лучкина, семейный психолог и общественный деятель Александр Чехонин, а также ведущие психологи регионального центра "Семья" Анна Шерстобитова и Джамиля Достовалова.

Отметим, эфир форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" впервые станет и пройдет в рамках Всероссийской онлайн недели родительской компетентности. Присоединиться смогут жители не только Тюменской области, но и других регионов страны.

Посмотреть эфир форума можно на сайте точкаопоры72.рф, а также в группе мероприятия во ВКонтакте.

Любовь Голышева