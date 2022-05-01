Пять тюменских вузов выступят на Всероссийской студвесне

| Фото: пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна»

86 человек из пяти учебных заведений представят Тюменскую область в финале "Российской студенческой весны", который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В делегацию вошли обладатели гран-при областной студвесны и те, кого рекомендовали эксперты по направлениям.

Это студенты ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, ТюмГМУ и ГАУ Северного Зауралья. В составе делегации — театр танца "Проспект" (ТИУ), участники концертной программы "Сокровище семи морей" (ТюмГУ), студия моды "Хамелеон" (ТюмГМУ), команда стрит-арта "Квазар" (ТГИК) и другие. Они были отобраны из 3 тыс. участников из 18 учебных заведений региона.

В финале "Российской студенческой весне" выступят 3,5 тыс. участников из 85 регионов страны. Участников будут оценивать по десяти конкурсным направлениям: региональные программы, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт. Оценивать номера студентов будет экспертное жюри, в его составе историк моды Анатоль Вовк, главный стилист компании Lamoda и фэшн-стилист Денис Петюк, российский режиссер театра и кино, трехкратный лауреат премии "Золотая маска" актер Алексей Франдетти и другие.