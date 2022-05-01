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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более девяти тысяч медсестер Тюменской области принимают поздравления

Общество, 09:15 12 мая 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Международный день медицинской сестры отметят 9 тыс. 3 медсестры и 2 тыс. 6 фельдшеров Тюменской области 12 мая, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Пандемия коронавируса особым грузом легла на плечи медицинских сестер. Сегодня они - это разносторонне развитые специалисты, которые ведут профилактическую, проектную деятельность, обучают пациентов основам здорового образа жизни, а коллег — методикам раннего выявления заболеваний, участвуют во всероссийских конференциях и семинарах, делятся наработанным опытом со специалистами из других городов", - отметила председатель правления Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации Раиса Куликова.

11 мая организации исполнилось 20 лет, она признана одной из лучших в России. Проекты, реализуемые ее участниками, — "Гипертония, СТОП!" и "НЕТ раку груди!" — победители конкурса Фонда президентских грантов.

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# медицинские работники , фельдшеры , фонда президентских грантов

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