Тюменцы с инвалидностью смогут найти работу на региональном этапе чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: группа "Департамент труда и занятости населения" во ВКонтакте | Фото: группа "Департамент труда и занятости населения" во ВКонтакте

Ярмарку вакансий организуют для участников регионального этапа чемпионата "Абилимпикс", который пройдет в Тюменской области с 16 по 18 мая. Об этом рассказала руководитель центра развития движения "Абилимпикс" Оксана Астафьева на пресс-конференции 12 мая.

"Это открытый отбор. Работодатели будут отсматривать участников и выдавать сертификаты на трудоустройство на самом чемпионате. Наша задача — совместить кадровую потребность и гарантированно трудоустроить профессионалов в своей отрасли", — рассказала она.

Всего в этом году на региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 18 компетенций. Среди новых — "Гончарное дело", "Роспись по шелку", "Промышленная робототехника", "Предпринимательство", "Резьба по дереву", "Электропривод и автоматика", "Дизайн персонажей / анимация". Также конкурсанты будут соревноваться в традиционных компетенциях: "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Торговля", "Адаптивная физическая культура", "Слесарное дело" и др.

"Мы ведем список талантливой молодежи, сейчас в нем 328 победителей и участников чемпионата. Из 328 трудоустроен 141 человек. В планах сотрудничество с крупными работодателями, в частности, в строительной отрасли", — добавила Оксана Астафьева.

Напомним, VII региональный "Абилимпикс" состоится в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, в нем примут участие 162 человека. Лучшие попадут в отборочный этап восьмого национального чемпионата, он пройдет в июне 2022 года, национальный финал состоится в августе в Москве.

Вера Коршунова