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"Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" переходят на российскую систему бронирования

Общество, 17:48 12 мая 2022

tjmport.ru | Фото: tjmport.ru

"Уральские авиалинии" и компании группы Аэрофлот – как сам национальный перевозчик, так и авиакомпании "Победа" и "Россия" - переходят на российскую систему бронирования, сообщает Госкорпорация Ростех.

Отечественное программное обеспечение разработано Ростехом и технологическим партнером Госкорпорации – компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Помимо основной системы создан резервный вариант. Он необходим для экстренного подключения авиакомпаний и обеспечения стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства. Экстренное подключение возможно в максимально сжатые сроки – в течение 24 часов.

На текущий момент, ее пользователями уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса". Общий объем обслуженных пассажиров в системе превышает 40 млн человек.

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# авиакомпании , бронирование

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