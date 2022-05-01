21 педагог Тюменской области участвует в конкурсе "Сердце отдаю детям"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 педагог дополнительного образования из Тюменской области покажет свои таланты на очном этапе регионального конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". Старт событию дали в тюменском Дворце "Пионер" 13 мая.

По словам старшего методиста Регионального модельного центра дополнительного образования детей Тюменской области Анастасии Рыбицкой, педагогам предстоит показать свои коммуникативные навыки и умение импровизировать в конкурсе "4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции".

Затем все участники проявят себя на сцене, представят профессиональную дискуссию и в диалоге покажут владение профессиональной педагогической риторикой, ораторские навыки, выскажут профессиональную позицию по обозначенному вопросу.

"Конкурс многогранный, покажет таланты педагога с разных сторон. Участники заряжены на успех, у многих конкретная цель – победить и представить регион на Всероссийском конкурсе в Красноярске в сентябре", - сказала Рыбицкая.

Методист добавила, что в существующей форме конкурс проводится с 2018 года, раньше он имел другой формат и название. Тюменские педагоги ежегодно участвуют в конкурсе на федеральном уровне и занимают первые места.

Итоги очного этапа подведут 13 мая в 15 часов.

Напомним, свое профессиональное мастерство участники покажут в семи номинациях.

Инна Кондрашкина