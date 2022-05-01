В Тюмени пройдет очный этап конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" пройдет в Тюмени 13 мая, сообщает пресс-служба Дворца "Пионер".

За победу будет бороться 21 педагог дополнительного образования из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюменского, Ишимского и Юргинского районов. Ранее они стали победителями и призерами заочного этапа конкурса.

Свое профессиональное мастерство участники покажут в семи номинациях. Это педагоги дополнительного образования по технической, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественнонаучной физкультурно-спортивной и художественной направленностям, а также педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Очный этап включает в себя три конкурсных испытания. Сначала состоится открытое занятие "Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе". Затем пройдет импровизированный конкурс "4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции". Третьим станет конкурс "Педагогическая риторика".

Торжественное открытие мероприятия "Сердце отдаю детям" начнется в 10 часов в концертном зале дворца "Пионер". Все желающие смогут стать зрителями и посмотреть трансляцию конкурса по ссылке.