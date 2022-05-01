1 тысяча 155 жителей Тюменской агломерации пострадали от укуса клещей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 522 жителей Тюменской области обратились за медпомощью по поводу присасывания клещей, 614 - дети до 14 лет. Большинство пострадавших - 1 тыс. 155 - в Тюмени и Тюменском районе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Ишиме и Ишимском районе помощь понадобилась 226 жителям, в Тобольске и Тобольском районе - 196, Заводоуковском округе - 120.

По состоянию на 12 мая 2022 года в медицинских организациях региона зарегистрировано из них 614 у детей в возрасте до 14 лет.

"Ситуация находится под контролем, обращаемость в медицинские организации пострадавших от нападения клещей не превышает среднемноголетних значений. Случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы", - сказали эксперты.

Все пострадавшие (не привитые против клещевого вирусного энцефалита) получают экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ для предотвращения присасывания клещей проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 3 тыс. 435 га.