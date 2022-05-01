Самотечный коллектор протяженностью 650 метров строят в Тюменском районе

| Фото: "Росводоканал" Тюмень | Фото: "Росводоканал" Тюмень

Строительство сетей водоотведения начал тюменский водоканал в поселке Московский Тюменского района. Самотечный коллектор протяженностью около 650 метров проложат в районе улиц Южная и Плодовая, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Внутриквартальные сети будут подключены к напорной линии канализации. Строительство коллектора Московский-Тюмень длиной около 6 км находится в стадии завершения.

| Фото: "Росводоканал" Тюмень | Фото: "Росводоканал" Тюмень

Также работы ведутся в дер. Патрушева. Там уже построено 800 метров, планируется проложить еще около 1 км. К новым коммуникациям подключат часть многоквартирных домов. Для жителей частного сектора оборудуют колодцы, через которые можно подключиться к централизованной канализации.

"Для прокладки сетей требуется обустройство приямков около домов и вблизи проезжей части. Постараемся минимизировать неудобства для сельчан. Все раскопки огорожены, а после завершения каждого этапа работ будут засыпаны", - рассказал инженер отдела строительного контроля "Росводоканал Тюмень" Владимир Блинов. Он добавил, что после строительства организуют благоустройство территорий.