Дороги для ИЖС строят в Горьковке и еще пяти населенных пунктах Тюменского района

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2022–2023 годах построят 46 км дорог. Сейчас дорожные работы ведутся в деревнях Якуши, Падерина, Решетникова, поселках Новотарманский и Винзили, селе Горьковка.

"На площадке в селе Горьковка за два года построят 4,5 км дорог, тротуары, сделают водоотведение, уличное освещение", — сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

В этом году продолжается разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог на площадках ИЖС в селе Червишево, в деревне Ушакова, деревне Есаулова и селе Чикча.